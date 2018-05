Eleição provocará saída de suplentes do Senado As eleições de 2010 vão marcar o fim da "bancada dos sem-voto" no Senado, que chegou a ter 20 integrantes. Desconhecidos e inexperientes em eleições, os suplentes que ganharam vagas graças à saída dos titulares devem ser substituídos no plenário, a partir de 2011, por figuras tradicionais na política, principalmente ex-governadores.