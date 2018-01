Eleição presidencial na Romênia vai para o 2º turno

Com 91% dos votos contados, o primeiro-ministro Victor Ponta, de centro-esquerda, obteve 40% de apoio, ante 30,5% para o rival Klaus Iohannis, prefeito da cidade de Sibiu.

Os romenos estão escolhendo um novo presidente para substituir Traian Basescu, que está há dez anos no cargo e cujo mandato expira no final do ano.

O resultado final da votação deverá ser conhecido ainda hoje. O segundo turno está marcado para 16 de novembro. Fonte: Associated Press.