Eleição pode barrar avanço da reforma tributária, diz Chinaglia A reforma tributária que o Planalto pretende apresentar até fevereiro ao Congresso precisaria ser aprovada no primeiro semestre ou dificilmente será votada devido as eleições municipais de outubro, disse na sexta-feira o presidente da Câmara dos Deputados. Em visita a Washington, a caminho do Japão, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) descartou a possibilidade de chegar a um acordo com a oposição sobre o polêmico assunto. "Se (a reforma) não avançar no primeiro semestre é muito difícil que avance, porque temos eleições municipais", afirmou Chinaglia a jornalistas na sede da embaixada brasileira. Para o deputado, a idéia é trabalhar com "objetivos" para abordar o tema, como acabar com a guerra fiscal, mas reconheceu que será difícil fazer uma reforma "ampla" ou "revolucionária" porque o assunto divide governadores e será difícil chegar a consenso com a oposição. "Esse é um tema que divide também a oposição. Eu não trabalho com a hipótese de que vai haver acordo", acrescentou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elegeu a reforma tributária como prioridade do governo este ano e, de alguma forma, deve buscar financiamento para os recursos perdidos com a não renovação da CPMF. Com a agenda legislativa apertada pelas eleições, Chinaglia disse que mandou carta aos deputados solicitando a realização de sessões -- normalmente realizadas de terça a quinta-feira --também as segundas-feiras. O presidente da Câmara espera que o governo diminua o uso de medidas provisórias para que a votação dos projetos legislativos avance, já que elas têm prioridade frente aos projetos legislativos. Reconheceu, porém, a lentidão da Câmara para aprovar projetos. O deputado viajará ao Japão a convite do parlamento local, no contexto das comemorações dos 100 anos da imigração japonesa ao Brasil. (Reportagem de Adriana Garcia, Editada por Mair Pena Neto)