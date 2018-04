Eleição para Mesa do Senado fica para amanhã O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), adiou para amanhã a definição dos novos integrantes da Mesa Diretora da Casa. Sarney disse, no começo da noite, que os líderes foram praticamente unânimes em defender o adiamento da sessão, que foi suspensa e será retomada amanhã às 15 horas. Sarney foi eleito hoje para presidir a Casa, retornando ao posto quatro anos depois de seu segundo mandato no cargo - 2003-2005. Antes, o ex-presidente da República havia comandado a Casa de 1995 a 1997. A aliança que elegeu o peemedebista envolveu apenas três partidos - DEM, PTB, PP, sem contar sua própria legenda.