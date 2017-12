Eleição na Câmara tem início com discurso de candidatos Começou às 15h15 a sessão da Câmara para a eleição da Mesa Diretora para os próximos dois anos. Cada um dos três candidatos à Presidência da Casa poderá discursar por até 20 minutos. Por sorteio, o primeiro a falar seria o candidato Gustavo Fruet (PSDB-PR). Em seguida, Aldo Rebelo, candidato à reeleição e, em terceiro lugar, o candidato Arlindo Chinaglia (PT-SP). A tendência é que haja dois turnos e os favoritos são Aldo e Chinaglia. Caso este cenário se confirme, o PSDB, partido de Fruet e com 64 deputados, será decisivo. Se houver segundo turno, a votação deverá ser realizada ainda nesta quinta-feira. Enquete feita pelo Estado e publicada no último domingo com 416 dos 513 deputados dava 174 votos para Chinaglia (41,8%), 113 para Aldo (27,2%) e 80 para Fruet (19,2%). Outros 47 se disseram indecisos (11,3%) e 2 votariam em branco (0,5%). Para que o deputado chegue à presidência da Câmara, são necessários 257 votos, o que equivale à metade mais um dos 513 deputados. Se nenhum dos candidatos atingir esse número, haverá segundo turno, com os dois mais votados. Ganha quem conseguir metade de um quórum mínimo de 257 parlamentares. E, pela primeira vez, será usada a urna eletrônica. Aldo entrou no plenário antes do início da sessão e ficou cumprimentando os deputados presentes. Ele e seus apoiadores colocaram na lapela um broche e uma corneta com o seu nome, símbolo da campanha. O símbolo é uma referência ao corneteiro de Pirajá, um personagem histórico que contrariou seu superior e deu o toque de "avançar cavalaria" no lugar de "recuar" durante conflito na Bahia contra os portugueses. A sessão seria presidida pelo deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Não haveria impedimento para que Aldo presidisse a sessão, mas como é candidato, preferiu abrir mão de exercer a função. Henrique Eduardo Alves preside a sessão porque é o deputado com maior número de mandatos, dez contando com a nova legislatura que se inicia.