ELEIÇÃO-Líderes prometem cautela no uso da TV em Porto Alegre A cautela deve ser a estratégia dos três candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de Porto Alegre na primeira fase da propaganda eleitoral gratuita. A opção será mostrar propostas e realizações em vez de partir para o confronto aberto. A equipe do prefeito José Fogaça (PMDB), candidato à reeleição e favorito na preferência do eleitorado, pretende dar à campanha um caráter de prestação de contas. "Vamos fazer uma campanha de situação, mas (a eleição) não é um plebiscito sobre a atual gestão, é um momento de discutir projeto de futuro", disse o publicitário Fábio Bernardi à Reuters. Bernardi foi o responsável pela campanha que levou Fogaça à vitória na eleição de 2004 e pretende repetir o resultado usando como slogan "A mudança não pode parar". Neste ano, ele é o coordenador de marketing e responsável por uma equipe de 40 pessoas. A linha política da campanha é discutida e definida por um conselho geral que reúne dirigentes dos três partidos que integram a coligação (PMDB, PDT e PTB). Segundo Bernardi, a propaganda eleitoral na televisão apostará na exibição de cenas externas para dar "visibilidade às obras (realizadas pela atual administração municipal)" e na veiculação de depoimentos de apoio de personalidades da política gaúcha, como senadores e ex-governadores. O publicitário aposta nas atividades promovidas pelos 150 candidatos a vereador da coligação como trunfo na disputa pelo voto. "É um exército na rua e será fundamental para dar volume à campanha", disse Bernardi. O publicitário descarta a hipótese de uma polarização entre dois candidatos, pois além do favoritismo de Fogaça, todos os adversários são fortes politicamente e teriam boas condições na disputa eleitoral. "A campanha não será fácil, pois Fogaça será o alvo de todos", avalia Bernardi. DIÁLOGO DA OPOSIÇÃO Na tentativa de voltar ao governo municipal após a quebra de um ciclo de quatro gestões sucessivas (1988-2004), o PT pretende apresentar-se na TV como capaz de dialogar com os adversários. "Vamos apresentar Maria do Rosário como um contraponto (a Fogaça), como uma prefeita que estará presente. Entretanto, vamos dialogar com Fogaça, não vamos nos digladiar", disse Rodrigo Oliveira, cientista político e coordenador de comunicação, à Reuters. Com o slogan "Porto de novo na frente", a campanha deve apresentar a candidata e centrar a propaganda em seu histórico de defesa de "compromissos sociais", veiculando a idéia de que o "futuro não pode esperar". Nesta eleição, o partido foi preterido pelos tradicionais aliados, que optaram por engrossar a candidatura da deputada federal, Manuela dÁvila (PCdoB), e a Frente Popular ficou restrita ao PRB, PTC e PSL. Até agora, Rosário e Manuela travam uma disputa particular e aparecem empatadas em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. PARADIGMA MANUELA A necessidade de renovação e de uma nova atitude frente aos problemas da cidade é o norte adotado na campanha de Manuela dÁvila (PCdoB/PPS/PSB). "Manuela representa uma quebra de paradigma na política gaúcha. Conseguiu juntar uma aliança importante para o futuro", disse Carlos Andrade, responsável pela área de criação da campanha, à Reuters. A partir do slogan "Eu quero é mais", a candidata será apresentada como uma opção para superar o que seria um "falso dilema" da política gaúcha da escolha de candidatos de apenas dois campos opostos. Para Andrade, em Porto Alegre, a polarização PT x PMDB significaria "voltar atrás", no caso de repetir uma administração petista, ou "ficar parado", em caso de reeleição de Fogaça. Para o publicitário, Manuela é uma candidata "muito especial", que à primeira vista poderia parecer "apenas um rostinho bonito, mas tem firmeza de posição". "A principal peça de campanha será a própria candidata", disse Andrade. As políticas para incentivo ao esporte devem receber destaque na campanha e aproveitar a Olimpíada. Apoiada pelo seu colega de partido, o ministro Orlando Silva (Esportes), Manuela já vem defendendo os benefícios estruturais decorrentes dos investimentos para a realização de jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Manuela é presidente da Frente Parlamentar dos Esportes e defende a tese de que esporte e educação podem ser saídas para a juventude. Em Porto Alegre, a maior fatia do horário de propaganda eleitoral é do prefeito José Fogaça (PMDB), com 6 minutos e 33 segundos, seguido por Onyx Lorenzoni (DEM/PP), com 5 minutos e 44 segundos; Manuela d'Ávila (PCdoB/PPS/PSB), com 4 minutos e 47 segundos; Maria do Rosário (PT), com 4 minutos e 38 segundos; Nelson Marchezan Jr (PSDB), com 3 minutos e 49 segundos; Luciana Genro (PSOL/PV), com 1 minuto e 52 segundos; Paulo Rogowski (PHS), com 1 minuto e 19 segundos, e Vera Guasso (PSTU) com 1 minuto e 15 segundos. (Edição de Mair Pena Neto)