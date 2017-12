Eleição fora de época em Alagoas terá tropas federais A Justiça Eleitoral de Alagoas vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o envio de tropas para reforçar a segurança na eleição para prefeito de Roteiro, a 78 quilômetros de Maceió, em 3 de dezembro. O prefeito Val do Agenor (PMDB) foi assassinado em setembro. Eleito como vice, ele tomou posse com a renúncia do titular, dois meses após a posse.