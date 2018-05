Eleição em Praia Grande vira disputa de compadres Os dois principais concorrentes à Prefeitura de Praia Grande, na Baixada Santista, são compadres. Alexandre Cunha (PMDB) é padrinho da filha caçula de Roberto Francisco dos Santos (PSDB). A amizade nasceu nos 15 anos em que trabalharam juntos, sob as asas do prefeito Alberto Mourão (PSDB). Vice de Mourão na atual gestão e na anterior (2001-2004) e líder na Câmara Municipal durante a primeira passagem de Mourão pela prefeitura (1993-1996), Cunha e o prefeito romperam em 2007. Então, a indicação de Roberto como seu sucessor foi um caminho natural para o prefeito. Bancário, ele ingressou na vida pública em 1986, como assessor do então vereador Mourão, de quem depois foi secretário, chefe de gabinete e coordenador de campanha. Apesar do jogo político, ambos concordam que as divergências não são levadas para a vida pessoal. "Não é questão de ética", diz Roberto, sobre o adversário. Cunha completa que, apesar de na vida política ter tomado rumo distinto, o relacionamento pessoal com o adversário continua "excelente".