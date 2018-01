Eleição em Itaperuçu (PR) tem 75% dos votos nulos A apuração dos votos para a prefeitura do município de Itaperuçu, no Paraná, apontou 75% dos votos nulos. Segundo o chefe do cartório eleitoral de Rio Branco do Sul, que organiza a eleição em Itaperuçu, Joseney Perusso, uma parte dos votos foi realmente em branco. Os demais foram votos direcionados a dois candidatos que tiveram o registro cassado por abuso de poder: Neneu Artigas (PDT) e Gerson Ceccon (PMDB).