Eleição do PT em Pernambuco vai para o segundo turno O presidente do diretório do PT pernambucano só será conhecido depois de eleição em segundo turno, marcada para o dia 24. Com o partido dividido, nenhum dos candidatos obteve 50% mais um dos votos válidos, na eleição cujo resultado foi oficialmente divulgado às 22 h desta terça-feira, 12.