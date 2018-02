Eleição do PT em Pernambuco deve ir para o 2º turno Ainda não é oficial, mas a eleição do PT em Pernambuco deve ir para o segundo turno porque nenhum dos candidatos teria conseguido 50% dos votos. Extraoficialmente, Bruno Ribeiro (Construindo um Novo Brasil) teria conseguido 9.912 votos, seguido da deputada estadual Teresa Leitão (Coletivo PT Militante) com 9.821 votos. O terceiro candidato, Edmilson Menezes (O Trabalho) teria ficado com 240 votos.