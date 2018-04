Eleição do presidente da CPI da Corrupção é adiada de novo

Pela quarta vez consecutiva, o vice-presidente da CPI da Corrupção da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Batista das Cooperativas (PRP), adiou a eleição do novo presidente da comissão. Formada por cinco membros, a comissão está desfalcada, com apenas três deputados. Batista das Cooperativas informou que, até o final do dia, o ex-secretário de Habitação, Paulo Roriz, voltará ao cargo de deputado e será indicado para ocupar uma das vagas. O quinto membro, segundo Batista, será indicado pelo presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima (PR).

Há três semanas a CPI da Corrupção está parada. Cada vez que o vice-presidente, Batista das Cooperativas, marca uma nova reunião para tentar dar continuidade aos trabalhos, um novo fato embaralha o processo. O novo imbróglio na comissão foi desencadeado pelo afastamento de Geraldo Naves (DEM) do cargo de deputado distrital. Ele confirmou ter entregado um bilhete do governador ao jornalista Edmilson Edson dos Santos, o Edson Sombra. Segundo o jornalista contou à PF, o bilhete seria uma prova de que Arruda estaria envolvido na tentativa de suborno.

Na última quinta-feira, 4, a PF prendeu em flagrante o conselheiro do Metrô de Brasília, Antonio Bento da Silva, quando ele entregava R$ 200 mil a Sombra. A situação de Naves ficou ainda mais desconfortável na Câmara após os advogados de Arruda terem afirmado que o deputado teria pego o papel da mesa do governador sem autorização.

Antes do incidente, Geraldo Naves era o principal aliado do governador José Roberto Arruda na Câmara. Era líder do governo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (responsável pela análise dos três pedidos de impeachment do governador), e, membro da CPI da Corrupção, cotado para assumir a presidência da comissão.

Novos membros

Com a saída de Geraldo Naves, o suplente Raad Massouh (DEM) assumiu na segunda-feira, 8, o cargo de deputado pelo DEM. Nesta terça-feira, porém, já deve sair do cargo, pois o ex-secretário de Habitação, Paulo Roriz pediu exoneração da secretaria de governo para assumir a vaga da qual é titular. Massouh não é da confiança do governador. Paulo Roriz, sim.

A outra vaga em aberto da CPI da Corrupção é de direito do PMDB. Ocorre que o partido possui apenas três deputados - os três envolvidos no "Mensalão do DEM". Os deputados Bispo Renato (PR) e Cristiano Araujo (PTB) foram sondados, mas não aceitaram a indicação. Agora, caberá ao presidente da Casa, Wilson Lima (PR), indicar alguém.

O deputado José Antonio Reguffe (PDT) poderá ser o indicado. Como é o único parlamentar do PDT, ele não havia sido indicado para compor nenhuma das comissões que investigam o escândalo local. Se confirmada sua participação, a oposição terá duas das cinco vagas da CPI. Hoje, apenas Paulo Tadeu (PT) faz o papel de oposição no colegiado.