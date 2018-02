ELEIÇÃO-Disputa pela imagem de Lula opõe aliados em Salvador O direito de usar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no horário eleitoral gratuito opõe forças políticas que estiveram unidas em Salvador e que integram a base aliada do governo federal. Coligados no início da atual administração da capital baiana e agora competindo pelos mesmos eleitores, PMDB e PT travam disputa legal para utilizar a imagem de Lula durante a campanha na TV. "O que houve foi um pedido de liminar para que a imagem do presidente não fosse utilizada pela coligação Força do Brasil em Salvador", disse o publicitário Maurício Carvalho, coordenador da campanha do atual prefeito João Henrique (PMDB), que une mais oito partidos e tem 9 minutos e 27 segundos de programa, o maior no horário eleitoral. "Essa liminar foi indeferida pelo TRE, o que considero justo, porque a imagem de um presidente da República não pode ser exclusividade de partido algum", acrescentou Carvalho, afirmando que a parceria entre o prefeito e o governo do presidente Lula será exibida na campanha do candidato, "com ou sem a imagem do presidente." Carvalho não antecipa como será o primeiro programa que irá ao ar na próxima terça-feira, mas deixa uma pista de como vai atuar. "De nossa parte, vamos democratizar as informações que captamos sobre esses 3 anos e 8 meses de gestão do prefeito João Henrique para que as pessoas entendam o que está acontecendo com a cidade. Acreditamos na inteligência do eleitor." HORA DE APRESENTAÇÃO Já o publicitário Sidônio Palmeira, coordenador de marketing da coligação "Salvador, Bahia, Brasil", que reúne PT, PSB, PC do B e PV, não faz segredo sobre seu primeiro programa. "Vamos apresentar o candidato Walter Pinheiro, que nasceu num bairro popular de Salvador, participou da fundação do PT, foi eleito deputado nota 10 e é vice-líder do governo no Congresso". Com tempo de 7 minutos e 18 segundos, Palmeira estima que logo na primeira semana o seu candidato deverá subir pelo menos mais três pontos percentuais, alcançando a casa dos 13 por cento das intenções de voto. "Exatamente como ocorreu com Jaques Wagner, em 2006", previu, aludindo à campanha do atual governador da Bahia, que também coordenou. "Hoje, 55 por cento da população de Salvador ainda não conhece Walter Pinheiro", admite Palmeira. "E isso não é ruim, pois ele representa o novo". O publicitário acredita que no horário eleitoral gratuito o eleitor identificará facilmente a relação de Pinheiro com Wagner e com o presidente Lula. Líder nas últimas pesquisas, o deputado ACM Neto (DEM) espera consolidar a intenção de voto dos eleitores no horário eleitoral. BIG BROTHER "Para ACM Neto, que está fazendo uma campanha em cima de propostas para transformar Salvador, é o momento de consolidar a estratégia da pré-campanha", afirmou o coordenador de comunicação e marketing da campanha, Pascoal Gomes. A coligação "A Força do Povo" (DEM e PR) dispõe de 5 minutos e 42 segundos para apresentar seu programa. "Vai ser focado nas propostas de Neto, como a criação da Secretaria de Prevenção à Violência, que abrigará o Big Brother Bairro, sistema de videomonitoramento para coibir a criminalidade, e a criação de um Terceiro Centro para a cidade, na região do Subúrbio Ferroviário", descreve Pascoal. ACM Neto é considerado o herdeiro político natural do senador Antonio Carlos Magalhães, mas seus adversários o tem acusado de evitar citar o nome do avô, principalmente nos debates. Questionado se esta é uma orientação do marketing e se a campanha pretende omitir a descendência, Pascoal responde com a mesma objetividade: "ACM está na biografia e no nome de Neto, logo estará também no programa". Para Alessandra Augusta, que comanda a campanha do tucano Antonio Imbassahy, o horário eleitoral gratuito será o momento de "trazer para a tela o carinho e a consideração" que a população tem pelo candidato. "Imbassahy é, sobretudo, um candidato autêntico, não-fabricado. Tem história, tem o que mostrar e comprovada capacidade de realização", afirma, destacando que em suas duas administrações o tucano foi escolhido três vezes o melhor prefeito do Brasil, em pesquisas do Datafolha. A coligação "Pra Melhorar Salvador" é formada por PSDB, partido de Imbassahy, e pelo PPS, partido do candidato a vice, Miguel Kertzman, e conseguiu o quarto tempo de TV, com 5 minutos e 26 segundos. A campanha da Frente de Esquerda Socialista (PSTU, PSOL e PCB), que tem como candidato o historiador Hilton Coelho, vai usar seus 2 minutos e sete segundos para "dizer a verdade sobre a subordinação da prefeitura de Salvador aos interesses do setor privado", afirma o próprio Coelho. (Edição de Mair Pena Neto)