Eleição de Dilma tem 'imenso simbolismo', diz Lula

Lula afirmou que esse ato vai mostrar ao mundo e aos próprios brasileiros que "somos um País com instituições consolidadas, capazes de absorver mudanças e progressos". "Simbolicamente estaremos proclamando ainda que ninguém é melhor do que ninguém", disse.

Ele afirmou ainda que o resultado das eleições deixa claro que, no Brasil, "não importam as diferenças de origem social, de sexo, de sotaque ou de fortuna". "Somos todos brasileiros", disse. "E todos devem ter oportunidades iguais, o direito a sonhar com dias melhores e o apoio para melhorar sua vida e a de sua família", concluiu.