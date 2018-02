ELEIÇÃO-Apoios dão o tom dos programas eleitorais em BH Os depoimentos de apoio de políticos de destaque nacional e local são os pilares dos programas dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte que irão ao ar no horário eleitoral gratuito de rádio e TV, a partir do dia 19. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice José Alencar, senadores, deputados e até vereadores da cidade fazem parte do leque de imagens que serão usadas pelos candidatos. Quem mais pretende se beneficiar deste trunfo é o candidato Márcio Lacerda (PSB), que usará parte dos 11 minutos e 48 segundos de seu programa para mostrar imagens do presidente Lula, do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito Fernando Pimentel (PT), principais articuladores de sua candidatura. O presidente não gravou depoimento exclusivo para a campanha, mas, de acordo com um dos envolvidos na produção dos programas que pediu para ser mantido no anonimato, serão usadas imagens e declarações de Lula como na visita a Itajubá, no Sul de Minas, onde esteve com Aécio e Pimentel. A imagem do governador, no entanto, pode gerar uma disputa jurídica na cidade. Integrantes do PCdoB, partido da líder nas pesquisas de intenção de voto, a deputada federal Jô Moraes, cogitam recorrer ao Judiciário para impedir o uso de imagens e depoimentos de Aécio. O PSDB não integra a coligação em torno de Lacerda, já que que o PT vetou aliança com os tucanos em Belo Horizonte. "Prefiro centrar a questão na disputa política ao invés de meandros jurídicos", desconversa a candidata, que não confirma a gravação, mas pretende usar depoimento do vice-presidente José Alencar em seu programa. Com apenas 1 minuto e 46 segundos, a comunista afirma que o programa será focado em mostrar as propostas da campanha e sua relação com a cidade, onde já atuou como vereadora por dois mandatos e como deputada estadual. ESTÉTICA E AGILIDADE O aspecto local também é um dos destaques do programa do candidato do DEM, Gustavo Valadares. "Sou o único candidato nascido e criado em Belo Horizonte. Os programas mostrarão isso na apresentação de minha história pessoal", antecipa. Valadares afirma que também pretende usar depoimentos de partidários como o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e de parlamentares como o deputado federal Antônio Carlos Magalhães Neto e o senador Marco Maciel. "As figuras nacionais serão usadas a partir do meio da campanha," diz. O candidato Leonardo Quintão (PDMB) também pretende usar depoimentos de políticos de renome em parte de seus programas. Segundo o publicitário Cacá Soares, responsável pela produção dos programas, os ministros Hélio Costa e José Gomes Temporão e o ex-presidente da Câmara, deputado federal Michel Temer (SP), são algumas das personalidades que devem participar das inserções. "Além disso, vamos explorar as qualidades do candidato, sua trajetória e a postura política de continuidade dos bons projetos. E todo o conteúdo será apresentado de forma agradável, porque a estética também faz parte da avaliação dos eleitores", ressalta o publicitário. Sérgio Miranda, candidato pelo PDT, por sua vez, promete um programa ágil e com vários quadros. "Os programas terão pouco tempo com falas próprias e cada um terá um depoimento de apoio. Com certeza, será uma grande surpresa para o eleitorado", afirma. Miranda conta que deve ter depoimentos do senador Cirstovam Buarque, de lideranças sindicais e outras personalidades políticas. Já a candidata Vanessa Portugal (PSTU) frisa que seu programa, de 1 minuto e 15 segundos, será centrado principalmente em imagens e idéias diretas, devido ao pouco tempo. "Vamos focar na denúncia de como a cidade é administrada para empresas e mostrar que somos a única candidatura de oposição", observa a candidata, que deve contar com depoimentos da ex-senadora Heloísa Helena. PÍLULAS Os candidatos também mostram grande preocupação com as inserções de 30 segundos que serão veiculadas ao longo da programação das emissoras. "Temos direito a 1.062 inserções em cerca de 20 dias. Isso é mais que a maioria das campanhas publicitárias", avalia um dos integrantes da campanha de Márcio Lacerda. "As pílulas podem se tornar as peças mais importantes, porque os eleitores assistem, em média, a quatro ou cinco programas entre 19. Já as pílulas atingem um número muito maior de pessoas", concorda o publicitário Cacá Soares, da campanha de Quintão. O peemedebista Leonardo Quintão terá direito a 486 inserções; Gustavo Valadares, a 375; Sérgio Miranda, a 201; Jô Moraes, a 159; Vanessa Portugal, a 112; André Antônio Alves (PtdoB), a 105 e Jorge Periquito (PRTB) e Pedro Paulo (PCO), 100 inserções cada. (Edição de Mair Pena Neto)