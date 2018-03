Eike Batista: o 3º homem mais rico do Brasil

Filho de mãe alemã e do ex-presidente da Vale Eliezer Batista, o empresário Eike Batista estudou Engenharia Metalúrgica, na Alemanha, e, na época, vendia apólices de seguro de porta em porta para reforçar o orçamento de estudante. Em março deste ano, entrou na lista dos donos das maiores fortunas do globo feita pela revista Forbes, na 142ª posição mundial e em terceiro lugar no Brasil, com estimados US$ 6,6 bilhões, atrás apenas, no País, de Antonio Ermírio de Moraes e Joseph Safra. Veja também: MMX Amapá nega que tenha cometido irregularidades As ações da Polícia Federal no governo Lula OGX e MMX despencam após busca na casa de Eike Batista Eike Batista é alvo da PF em ação contra fraude em licitação Nas contas de Eike, porém, ele teria, então, cerca de US$ 17 bilhões. No ano passado, declarou ao Estado ter o objetivo de passar o então homem mais rico do mundo, Bill Gates, até 2012. Passou a ser tido como o homem mais rico do País depois que, em 13 de junho, a OGX, empresa de petróleo e gás do seu grupo EBX, fez a maior oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da história nacional, captando R$ 6,7 bilhões. No dia da cerimônia de adesão da companhia ao Novo Mercado, Eike declarou que o grupo sofre do "complexo de Schumacher", em referência ao piloto alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. Multiplicação A holding EBX tem o nome formado pelas iniciais de Eike Batista e mais um "x" que representa o sinal matemático de multiplicação e está em todas as empresas dele. Também integra em seu símbolo homenagens a cultura inca, com um sol, ao chinês I Ching, ao ouro e ao verde, representando, respectivamente, riqueza e respeito ao meio ambiente. Além da OGX, a EBX controla empresas como MMX, na área de mineração, e LLX, que atua no campo de logística, a MPX, de energia, e outros negócios como um restaurante e um navio para passeios turísticos. Com o lema "ir aonde ninguém vai", o grupo entrou até no segmento de recursos hídricos no deserto de Atacama, no Chile. "Identificamos diamantes não polidos", afirmou Eike na entrada da OGX no Novo Mercado. Foi o terceiro IPO do grupo de Eike. Somadas às duas primeiras (da MMX, em julho de 2006, e da MPX, em dezembro de 2007), o grupo EBX acumula captação de R$ 10,1 bilhões em oferta de ações. Para a operação da OGX, foi necessária uma oferta suplementar por causa da grande procura. O detalhe é que a empresa praticamente não tinha ativos a não ser os blocos adquiridos na Nona Rodada de áreas de exploração de petróleo da Agência Nacional do Petróleo (ANP) em novembro do ano passado. O grupo de Eike fez 23 lances e saiu vitorioso em 21, sendo em 14 deles, sem parceiros. Mais sucessos que fracassos Em 1980, aos 23 anos, Eike Batista fundou o Grupo EBX e, segundo o site do grupo, já em 1980 e 1981, tornou-se o maior comerciante de ouro do País. Mas nem todos os seus negócios deram certo e teve fracassos, por exemplo, no setor de cosméticos e de entregas expressas. Também pode sofrer um grande revés se a nova legislação para portos impedir o investimento privado no setor sem licitação, o que frustraria planos da LLX. Por algum tempo, Eike foi menos conhecido por seus negócios do que por seu casamento com a ex-modelo e atriz Luma de Oliveira, de quem se separou com dois filhos. Mudou sua imagem com uma série de negócios de alta lucratividade. Um deles, entre os destacados no portal do grupo, está a compra da mina de ouro Amapari, no Amapá, em 2003, por US$ 3 milhões "e, após obter as licenças apropriadas e desenvolver engenharia e reestruturações por sete meses, vende à Goldcorp por US$ 160 milhões". O portal também destaca a ética como valor da empresa e diz que o conhecimento das leis ajuda a empresa. "A flexibilidade da EBX , aliada ao profundo conhecimento da cultura e das leis dos diversos mercados onde atua, possibilita a multiplicação de riquezas em diferentes países, tais como Brasil, Chile e Canadá, sempre criando e realizando empreendimentos de sucesso", diz o portal.