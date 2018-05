Eike Batista nega ter negócios com Daniel Dantas O empresário Eike Batista, dono da EBX - holding brasileira que atua nos ramos de mineração, logística, energia, petróleo e gás -, por meio de sua assessoria de imprensa, negou hoje "peremptoriamente" ter qualquer associação ou negócio com o banqueiro e sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas. Em comunicado, o Opportunity informou que os fundos de investimentos geridos pelas gestoras de recursos do Grupo aplicam apenas 0,22% de seu patrimônio em ações das companhias controladas pelo empresário Eike Batista. A manifestação ocorreu após o delegado da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz afirmar a ligação entre os dois. "O que posso afirmar concretamente é que o Eike Batista é associado ao Daniel Dantas", disse o delegado. Ambos foram alvo de operações da PF. Batista foi investigado pela Toque de Midas, deflagrada para desbaratar suposta fraude em licitação para beneficiar a empresa MMX Logística, subsidiária da EBX. Já Dantas chegou a ser preso na Operação Satiagraha, conduzida por Protógenes, contra um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.