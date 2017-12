Efraim suspende sessão de CPI dos Bingos Por falta de quórum, o presidente da CPI dos Bingos, senador Efraim Moraes (PFL-PB), suspendeu, no início da tarde, a reunião da comissão que iria ouvir o procurador da República Moacir Guimarães. Ele foi o responsável pelo recurso impetrado contra a liminar que garantia a manutenção do contrato entre a empresa de administração de loterias Gtech e a Caixa Econômica Federal. Efraim Moraes anunciou que o relatório final da CPI dos Bingos deverá estar concluído na última semana de maio ou no máximo na primeira semana de junho. Ele disse que o pretende pôr em votação na próxima semana todos os requerimentos pendentes da comissão. Entre os requerimentos que restam ser votados está o de convocação de Jorge Mattoso, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. "Acho que a CPI já concluiu o seu trabalho em torno de 90%", afirmou Efraim.