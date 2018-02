Efraim quer mais 60 dias para chegar ao ‘núcleo político’

A comissão, segundo o presidente, volta agora sua atenção para os Fundos de Investimento de Participação (FIPs) em empresas. “São negócios de R$ 60 milhões, R$ 80 milhões, estruturados para dar errado e dar prejuízo. A gente já sabe quem perdeu, que foram os aposentados, agora precisamos ir para cima de quem ganhou.”

Efraim disse que pretende usar dois argumentos para convencer o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a aprovar a prorrogação. “O apelo social da CPI é muito grande. Estamos falando de direitos de pensionistas, viúvas, trabalhadores. Acabar com a CPI só para blindar o governo tem custo político muito alto.” Do ponto de vista político, argumenta, se Cunha, que está no meio de um fogo cruzado, encerrar investigações que têm potencial de fustigar o governo, ele se tornaria o único alvo.