Efraim marca depoimento de Teixeira para esta quinta-feira O presidente da CPI dos Bingos, senador Efraim Moraes (PFL-PB), marcou para esta quinta-feira, às 9h30, o depoimento do advogado Roberto Teixeira, compadre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Teixeira foi intimado pela segunda vez na noite desta terça-feira, e a intimação foi assinada pela mulher dele, Elvira Teixeira. Efraim já avisou que, se Teixeira se recusar novamente a comparecer à CPI, a exemplo do que ocorreu na semana passada, vai recorrer à Polícia Federal, para trazê-lo à força para a comissão. A CPI investiga denúncia feita pelo ex-secretário de Finanças das prefeituras de Campinas e São José dos Campos quando sob administrações petistas Paulo de Tarso Venceslau de que a empresa CPEM, ligada a Teixeira, fazia contratos sem licitação com as prefeituras petistas para arrecadar recursos em cima de números falsos de ICMS. Quando depôs na CPI, Venceslau disse que ouviu o atual presidente do Sebrae e ex-caixa de Lula, Paulo Okamotto, dizer que a CPEM custeava a Segunda Caravana da Cidadania, nome dado a excursões que Lula fazia pelo interior do País.