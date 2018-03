Efraim afirma que nunca teve interesse no imóvel

O deputado Efraim Filho disse que soube do empreendimento em Barra do Garaú através do presidente da Associação Brasileira de Turismólogo na Paraíba "como um projeto de desenvolvimento turístico para o Estado". Efraim, parlamentar paraibano, participava de evento em Brasília quando foi procurado pelo presidente da entidade que lhe perguntou se sabia do investimento.

A assessoria esclareceu taxativamente que o deputado jamais teve interesse no terreno. "Ele era apenas conhecedor do projeto e foi essa informação que passou adiante. O projeto até hoje sequer saiu do papel por falta de licenças ambientais, o que torna impossível qualquer tratativa que envolvesse terrenos."

O gabinete de Efraim destaca que suas emendas destinadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia foram vetadas pela presidente Dilma Rousseff e que a PF não o vincula às fraudes envolvendo a Ideia Digital e a prefeitura de João Pessoa. A Ideia Digital rechaçou a PF. "As informações são absurdas, sem fundamentação."