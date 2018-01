Efeito prático de recomendações é incerto

O futuro dos quase três anos de trabalho da Comissão Nacional da Verdade ainda é incerto. Não há garantias legais para que as recomendações sejam adotadas. Por enquanto, o único compromisso é o de que o Arquivo Nacional, em Brasília, vai receber os documentos levantados pela comissão, inclusive os enviados por outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Estados Unidos.

Uma das sugestões apresentadas pelos membros da comissão é a criação do que chamam de "órgão de seguimento", uma instância governamental que teria a função de prosseguir as apurações iniciadas pelo grupo, a localização de vítimas da ditadura e o monitoramento da implementação das recomendações. "É algo que, por exemplo, o Uruguai fez, com a criação do que chamaram de Secretaria do Passado Recente", diz o integrante do grupo Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político e ex-secretário Nacional de Direitos Humanos no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Algumas iniciativas podem ser tomadas pelo Palácio do Planalto, como a proibição de comemorações do golpe militar de 1964, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a mudança nos currículos das academias militares.

Quanto à responsabilização dos agentes da repressão, trata-se de uma iniciativa dos Ministério Públicos, que poderão usar um documento simbólico como o relatório da comissão como mais um elemento em sua constante tentativa de processar militares - as ações, porém, quase sempre são barradas no meio do caminho justamente em razão da Lei da Anistia, de 1979. No Supremo, a revisão dessa legislação - que já foi analisada e rejeitada em 2010 - deve voltar a pauta em breve, o que abre espaço para eventuais alterações.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONU. Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil não poderá se limitar a contar a história do que ocorreu durante o regime militar e deve, sim, levar os responsáveis por crimes às cortes. Em comunicado emitido ontem em Genebra, o alto-comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, elogiou o Brasil e colocou o esforço da Comissão da Verdade como um exemplo a ser seguido, mas alertou que os crimes de tortura não podem ser alvo de anistias. / L.P. e JAMIL CHADE