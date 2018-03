Efeito-Chalita amplia disputa por TV em São Paulo

A disputa pelos minutos e segundos do palanque eletrônico também será acirrada graças ao caráter "multipolar" da campanha - além de PT e PSDB, tradicionais concorrentes, e do próprio PMDB, o prefeito Gilberto Kassab colocará à prova a força de seu grupo político, reunido em torno do recém-criado PSD e de legendas que ocupam cargos na administração.

Nas últimas três eleições, o PMDB, sem nomes competitivos na capital paulista, cedeu seu principal ativo eleitoral - o tempo de TV - a Romeu Tuma (PFL), em 2000, a Luiza Erundina (PSB), em 2004, e a Kassab (então no DEM), em 2008.

Com a anunciada candidatura do neofiliado Gabriel Chalita - segundo deputado federal mais votado no Estado em 2010 -, o PMDB perderá o caráter de "curinga" no jogo eleitoral e precisará, ele próprio, atrair aliados para fortalecer seu representante. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.