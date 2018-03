Efeito-Chalita amplia disputa por TV em São Paulo

A decisão do PMDB de lançar candidato próprio à Prefeitura de São Paulo fará com que, pela primeira vez desde 1996, o partido não seja a "noiva" preferida das coligações interessadas em ampliar seu tempo de propaganda em rede de rádio e televisão. Isso elevará o poder de barganha dos chamados "nanicos" e de partidos médios, como o PDT e o PSB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A disputa pelos minutos e segundos do palanque eletrônico também será acirrada graças ao caráter "multipolar" da campanha - além de PT e PSDB, tradicionais concorrentes, e do próprio PMDB, o prefeito Gilberto Kassab colocará à prova a força de seu grupo político, reunido em torno do recém-criado PSD e de legendas que ocupam cargos na administração.

Nas últimas três eleições, o PMDB, sem nomes competitivos na capital, cedeu seu principal ativo eleitoral - o tempo de TV - a Romeu Tuma (PFL), em 2000, a Luiza Erundina (PSB), em 2004, e a Kassab (então no DEM), em 2008.

Com a anunciada candidatura do neofiliado Gabriel Chalita - segundo deputado federal mais votado no Estado em 2010 -, o PMDB perderá o caráter de "curinga" no jogo eleitoral e precisará, ele próprio, atrair aliados para fortalecer seu representante.

PSB, PDT e PTB - as novas peças móveis da campanha - serão cortejados por todos, juntamente com os partidos nanicos. Fora da máquina do Estado e da Prefeitura, o PMDB larga em desvantagem na negociação. Seu principal alvo deve ser o PTB, legenda-satélite do PSDB, controlada por Geraldo Alckmin, com quem Chalita tem afinidades.

No melhor dos cenários para Chalita - a conquista do PTB e de todos os micropartidos que não costumam lançar candidatos próprios -, ele teria cerca de 21% do tempo de propaganda em rede de rádio e televisão, algo como seis minutos e meio em cada bloco de meia hora.

Com cargos e canais de diálogo nas esferas federal, estadual e municipal, os pedetistas podem acabar nos braços do PT, do PSDB ou do grupo kassabista - que tende a apostar suas fichas na candidatura de Eduardo Jorge (PV), secretário municipal do Meio Ambiente.