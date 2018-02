'Educação vem de casa', diz Lula sobre ofensas a Dilma

"Vi uma parte da manifestação contra a presidenta Dilma e fiquei pensando que não é nem dinheiro nem escola nem títulos de doutor que dão educação para as pessoas. Educação se recebe dentro de casa", afirmou em visita a Teresina, no Piauí, segundo nota do Instituto Lula. "E não era nenhum pobre. Parece que comeram até demais, estudaram até demais, porque perderam a educação e o respeito".

Lula destacou ainda a ascensão social de uma parcela da população brasileira, o que, segundo ele, é mal visto por parte da elite. "Eu pensava que as pessoas iam ficar felizes ao verem os pobres começaram a comer. Mas não, eles se incomodam. Eles preferiam um avião vazio, com meia dúzia de ricos."