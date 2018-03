Educação está longe de 'cenário satisfatório', diz Dilma A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, admitiu hoje que o Brasil está longe do cenário satisfatório para educação. "O Brasil como um todo está longe do cenário satisfatório para educação. Mas demos passos para educação de qualidade no Brasil", afirmou a petista, que cumpre agenda em Natal. Ela prometeu que, caso seja eleita, construir 1.500 creches por ano em todo o País.