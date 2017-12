Eduardo Suplicy lança candidatura à reeleição ao Senado O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) lançou hoje sua candidatura à reeleição ao Senado. Ele afirmou que vai concorrer ao cargo de parlamentar, função em que atua há 15 anos, durante o encontro do PT estadual em São Paulo, que debate propostas para a sucessão do governo do Estado. Suplicy fez o anúncio momentos antes de o senador Aloizio Mercadante (PT-SP), líder do governo no Senado, iniciar a exposição a respeito de sua pré-candidatura ao governo paulista. "Vamos fazer o contrário do habitual: quem não quiser que eu fique no Senado, levante a mão", propôs. Como ninguém da platéia, formada basicamente por militantes petistas, se manifestou, ele considerou que foi "aprovado por unanimidade". O encontro do PT paulista prossegue esta tarde e deve contar ainda com a participação da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, também pré-candidata ao governo do Estado. A prévia do PT para definir seu candidato a governador está marcada para 7 de maio.