Eduardo Suplicy diz que permanecerá no PT O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que, apesar de ter comparecido ao lançamento do partido Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, no fim de semana, não tem nenhuma intenção de deixar o Partido dos Trabalhadores. "Permaneço no PT. Tenho compromisso histórico com o PT", afirmou ele.