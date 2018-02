Eduardo Paes evita debates temáticos

O prefeito Eduardo Paes (PMDB), candidato à reeleição no Rio de Janeiro em coligação de 20 partidos, tem evitado comparecer a debates temáticos com os adversários. Recentemente, o prefeito não foi a um que discutiu, na semana passada, reciclagem de lixo e ao que abordou o legado da Copa e da Olimpíada, realizado nesta segunda-feira, 30. Assessores de Paes afirmam que não se trata de uma estratégia e dizem que ele estará presente em todos os debates da TV aberta, a começar pelo da Bandeirantes, na próxima quinta-feira, a partir das 22 horas.

Colaboradores do prefeito argumentam que Paes não tem como atender a todos os convites para debates organizados por associações, sindicatos, federações e outras instituições da sociedade civil, por causa do trabalho na prefeitura. Os adversários têm criticado pelos adversários por "fugir" do confronto.