Eduardo Paes elogia Dilma durante solenidade do PAC 2 Ao destacar hoje a atenção dada às cidades na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), fez uma série de elogios à ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff. O prefeito elogiou a "capacidade de diálogo e gerenciamento" de Dilma, disse que ela agora vai "partir para novas missões", referindo-se à candidatura à Presidência, e ressaltou que o sucesso da ministra no PAC I inaugurou uma nova forma de "continuidade" da política pública no Brasil.