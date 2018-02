Eduardo Paes defende subsídios para área da cultura

O candidato Eduardo Paes, do PMDB, defendeu os subsídios estatais para a área da cultura, durante a edição desta segunda-feira, 25, de série de sabatinas do Grupo Estado com os candidatos a prefeito do Rio. "Vamos investir pesado na cultura. É uma atividade econômica geradora de emprego e renda", disse. Paes considera que o Rio é a capital cultural do Pais. Ele propôs, entre outras coisas, revitalizar a rede de teatros da cidade, abrir uma biblioteca municipal, de preferência na zona oeste, e dar mais atenção ao audiovisual e à empresa Rio Filmes, que avalia estar "abandonada". "O Estado deve subsidiar sim as atividades culturais", afirmou. "Ninguém vai privatizar nada", disse ele, referindo-se ao setor de cultura. Ele defendeu parcerias com a iniciativa privada e outras esferas do governo. Veja Também: Assista à sabatina de Eduardo Paes Paes diz que saúde é prioridade e quer ser 'prefeito-síndico' Paes não quer que Rio perca royalties do petróleo Paes diz que 'adoraria' ter o apoio de Lula em eventual 2º turno Candidato do PMDB no Rio enfatiza questão da segurança Especial: Veja perfil de Eduardo Paes As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro O candidato disse também que, se eleito, pedirá ao atual prefeito Cesar Maia para designar logo o secretário de saúde de sua gestão "por causa da dengue". Outra área em que dará ênfase na transição do governo, caso seja vitorioso, é o carnaval, por ser no início do ano. Ele prometeu, entre outras iniciativas, colocar mais banheiros públicos químicos na cidade durante o período de Momo. "Teremos um prefeito que gosta muito de carnaval", disse Paes. Nesta terça-feira, o candidato do PV à Prefeitura do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, será sabatinado pelo Grupo Estado. Os demais candidatos do Rio também participam nesta semana: Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, do dia 1º ao dia 5, participam Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). Ivan Valente (PSOL) será sabatinado no dia 8. Os candidatos serão sabatinados no auditório do Grupo Estado. Tanto no Rio quanto em São Paulo, o público pode participar dos eventos e também pode enviar perguntas via e-mail.