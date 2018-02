Eduardo Jorge: vou tratar Marina como qualquer candidato O candidato à Presidência do PV, Eduardo Jorge, afirmou nesta segunda-feira, 18, que vai tratar a candidata Marina Silva como qualquer um dos seus concorrentes na disputa eleitoral. Ele, no entanto, afirmou que a presença da ex-ministra do Meio Ambiente na campanha é importante para o debate sobre o desenvolvimento sustentável. "Para quem se preocupa com meio ambiente é uma coisa boa a Marina ser candidata", disse, durante sabatina da série Entrevistas Estadão.