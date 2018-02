Eduardo Jorge: proponho fusão do Senado com a Câmara O candidato à Presidência da República pelo PV, Eduardo Jorge, afirmou nesta segunda-feira que mantém a sua proposta de fusão das duas casas parlamentares do Brasil, o Senado e a Câmara. De acordo com ele, essa seria uma das medidas para mudar a forma de fazer política no País, assim como o fortalecimento dos municípios no foco das políticas públicas. Eduardo Jorge também reafirmou, como está no seu programa de governo, reduzir de 39 para 14 os ministérios do governo federal, caso seja eleito.