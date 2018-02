Eduardo Jorge defende aumento de repasses para saúde O candidato à Presidência da República do PV, Eduardo Jorge, defendeu nesta segunda-feira o aumento de repasses de recursos para a saúde do País. O candidato, porém, disse que só haverá uma mudança para melhorar o sistema de saúde brasileiro com maior participação dos municípios na área, ações para promover o bem estar da população e o fortalecimento do programa Saúde da Família.