Eduardo Jorge critica 'recuo' em programa de Marina São Paulo, 30/08/2014 - O candidato do PV à Presidência, Eduardo Jorge, divulgou nota na qual critica o que chamou de "recuo" no programa de governo da concorrente Marina Silva (PSB) no que se refere à causa LGBT. O PSB divulgou hoje errata a respeito do tema no plano de governo anunciado ontem, com uma nova versão mais genérica do que a original. Foi pelo PV que Marina disputou a Presidência da República em 2010.