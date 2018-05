Eduardo Cunha recebe ameaça por telefone e pede reforço na segurança em residência no Rio de Janeiro

RIO - O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), recebeu uma ameaça por telefone em sua residência, no Rio. O deputado pediu reforço de segurança no local ao governador do Rio em exercício, Francisco Dornelles. A informação é da assessoria de imprensa de Cunha. O presidente da Câmara está em Brasília, para a votação, neste domingo (17), do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro confirmou o pedido de Cunha ao governador e informou que a Polícia Militar vai reforçar a segurança no condomínio de Cunha, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O pedido de policiamento busca principalmente proteger a família do deputado.

De acordo com o Placar do Impeachment, até às 22h16 deste sábado, 348 deputados se declaravam favoráveis ao impeachment e 133 contra. Havia ainda 10 indecisos, 20 que não qusieram revelar o voto e 2 com possível ausência.