Eduardo Cunha é eleito presidente da CCJ da Câmara

O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi eleito nesta quinta-feira, 28, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, confirmando a distribuição definida pelos líderes partidários. Pelo acordo, a CCJ seria presidida por um deputado do PMDB. Eduardo Cunha foi eleito com 40 dos 56 votos. A escolha dos demais integrantes da mesa diretora da comissão - os três vice-presidentes - será feita na próxima terça-feira, pois os partidos ainda não indicaram os nomes para os cargos a que têm direito. Após o resultado, o novo presidente destacou que as prioridades da CCJ serão negociadas com os representantes dos partidos depois da eleição dos demais integrantes da mesa. "Nosso objetivo é negociar, fazer acordos, a fim de agilizar as votações de forma consensual e conseguir o maior êxito possível ao longo deste ano", disse.