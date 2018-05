Eduardo Cunha diz que integrantes do MBL com crachás de acesso à Câmara foram convidados pela Mesa

BRASÍLIA - A presença de integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) de maneira irregular na Câmara foi alvo de questionamentos em plenário. O líder do PT, Afonso Florence (BA), afirmou que o cartão para visitantes não foi oferecido aos demais líderes partidários, que, com as limitações de acesso, tiveram direito a três crachás cada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse que Kim Kataguiri, Renan Santos e Rubens Nunes foram convidados pela Mesa Diretora da Casa.

"A Mesa teve direito a distribuir a convidados uma cota da sua distribuição. Então houve distribuição (de credenciais) por membros da Mesa para convidados, dois ou três convidados, certamente quem está portando o crachá, foi concedido pela Mesa, não foi distribuição partidária", declarou Cunha. Ele não explicou por que Renan Santos, um dos coordenadores do MBL, aparece em uma imagem feita pelo Estado com o crachá de um servidor.

Apesar de Cunha ter dito que a distribuição não foi partidária, Kim e Renan contaram ao Broadcast Político que receberam as credenciais do líder do DEM, Pauderney Avelino (AM), e do deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), que também confirmaram as informações. Depois de terem sido detidos pelo Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL), eles foram liberados com crachás cinzas onde se lê "salão verde" e estão na liderança do DEM.

Bate-boca

Os integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) foram motivo de disputa entre governo e oposição depois que deputados pró-impeachment deram crachás para os líderes do grupo, conforme mostrou reportagem do Broadcast/Estadão. A confusão começou depois que a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) viu os jovens e começou a fazer imagens deles. A presença do grupo seria irregular em decorrência das limitações impostas pela Câmara para acesso às instalações da Casa.

A situação levou a um bate-boca entre os integrantes do MBL e parlamentares no corredor das Comissões, no anexo II da Câmara. A Polícia Legislativa teve de intervir e levou os três visitantes para o Departamento de Polícia Legislativa.

O deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) acompanhou os integrantes do MBL e depois de alguns minutos eles foram liberados para voltar ao Salão Verde. "Eles receberam um crachá para circular aqui e os petistas estão incomodados", disse o parlamentar. "Eu nem sei qual é o tipo de crachá que ele tem, fui pego de surpresa. O presidente da mesa autorizou a liberação dos crachás. Não sei se a liberação foi feita só para eles ou para quem mais foi", afirmou.

Com forte esquema de segurança organizado pela Câmara desde o início da semana, o acesso ao Congresso Nacional está restrito. Só podem entrar na instituição servidores, parlamentares e funcionários da imprensa que possuem credenciais especiais. Cada uma das 25 lideranças partidárias recebeu somente três crachás para distribuir entre os funcionários.