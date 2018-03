Eduardo Campos tenta se equilibrar na briga da Câmara

A entrada de Delgado na eleição da Câmara foi patrocinada pela bancada do partido. Até agora, o governador manteve-se distante da campanha do mineiro, que tentará hoje emplacar a versão de que o almoço no Palácio do Campo das Princesas representa o apoio explícito à sua candidatura. Nas últimas semanas, Campos afirmou a colegas de legenda que defende Delgado, mas o apoio até agora se restringe aos bastidores. Embora tenha interesse no desgaste do PMDB, o governador - nome cotado para a sucessão presidencial em 2014 - não está disposto a medir forças com o partido no momento. Qualquer apoio público de Campos a Delgado será feito com cuidado, dizem aliados.

Ao mesmo tempo que não quer um enfrentamento com o PMDB, Campos teme associar sua imagem à de Henrique Eduardo Alves - deputado há 42 anos -, citado em recentes denúncias e acusado de enriquecimento ilícito em ação de improbidade administrativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo