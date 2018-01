Eduardo Campos ressalta desafios do Brasil para crescer

"Precisamos seguir crescendo na economia, contendo a inflação e melhorando a renda do brasileiro", destacou o possível candidato à presidência em 2014 enquanto era observado pelo vice-presidente da República Michel Temer e pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Campos também destacou que o Brasil precisa melhorar a infraestrutura e a logística. Ele citou que não é viável que a importação de milho seja mais barata do que o transporte do produto da região centro oeste para outros pontos distantes País.

De acordo com o governador de Pernambuco, os políticos no Brasil precisam fazer um esforço para que seja retirado "o preconceito contra o setor primário" do País, que é responsável pela geração de milhões de empregos, grande volume de exportações e geração de divisas.