Eduardo Campos paralisa campanha para comemorar 90 anos da tia

O presidenciável Eduardo Campos (PSB) desembarcou nesse sábado, 2, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, a 560 km da capital Fortaleza. O candidato a presidente, chegou ao Aeroporto Regional Orlando Bezerra de Menezes às 19h20 e, sem falar com a imprensa, seguiu direto para a cidade vizinha do Crato, onde participou do aniversário de 90 anos da sua tia avó, dona Almina Arraes.

Com uma única agenda durante a manhã em Brotas (SP), onde se reuniu com prefeitos de instancias turísticas do Estado, Campos dedicou o restante do dia ao convívio familiar. Segundo pessoas próximas do candidato, Campos teria comentado que a data é importante e merecia uma atenção especial. Almina Arraes é irmã do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes.