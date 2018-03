Eduardo Campos lidera em PE com 59%, diz pesquisa

Ao considerar os números "desconfortáveis" e "desfavoráveis" à sua candidatura, Jarbas afirmou que pesquisas adversas levam à necessidade de mais empenho, mais luta e mais trabalho. "Ao invés de se maldizer, buscar erros ou bode expiatório", observou. Ele deu as declarações em entrevista realizada durante a inauguração do seu comitê de campanha, no Recife, na manhã de hoje.

Sem comentar o resultado em si da sondagem, divulgada hoje, Jarbas disse acreditar que a desinformação do eleitorado sobre sua candidatura - mais de 25% dos entrevistados informaram desconhecer que ele é candidato - pode ser um dos fatores da adversidade. Esse ponto será resolvido, segundo ele, com o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

O governador Eduardo Campos (PSB) afirmou que o resultado da pesquisa traduz o que ele vê nas ruas, além de representar o reconhecimento da maioria dos pernambucanos do trabalho que tem realizado nos três anos e meio de governo. Candidato à reeleição com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo diz receber o resultado desta e de outras pesquisas - todas têm indicado vitória no primeiro turno - "com satisfação e senso de responsabilidade".

"Vamos seguir em frente, mantendo o mesmo ritmo de trabalho do governo", disse. "Ter foco no trabalho deu certo até agora, temos confiança de que dará certo até o final". A mostra foi realizada com 1.098 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 32.333/2010.