Eduardo Campos lamenta morte do líder venezuelano O presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, divulgou nota na noite desta terça-feira lamentando a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. "Quero expressar o meu pesar pelo falecimento do presidente Chávez e manifestar a minha solidariedade ao povo da Venezuela", afirma o comunicado.