Eduardo Campos fará elogio público a Cid Gomes

Com isso, o grupo permanecerá na base de apoio ao governo de Dilma Rousseff e o ministro Leônidas Cristino ficará à frente da Secretaria de Portos. "Deixo claro que as divergências com o governador Cid Gomes foram políticas. Ele e seu grupo saem do PSB pela porta da frente", disse Eduardo Campos.

A reunião do diretório do PSB foi convocada para resolver o impasse do partido no Rio de Janeiro, envolvido numa disputa interna. Será julgada uma ação movida pelo deputado Glauber Braga (RJ) contra o presidente da legenda, Alexandre Cardoso, prefeito de Caxias.