Eduardo Campos evita comentar pesquisa sobre eleições O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provável candidato a presidência da República em 2014, não comentou as recentes pesquisas que apontam a presidente Dilma Rousseff como vitoriosa no primeiro turno das eleições. A pesquisa Ibope/jornal O Estado de S. Paulo o aponta como desconhecido de 54% do eleitorado e lhe dá de 1% a 3% das intenções de voto, dependendo do cenário pesquisado.