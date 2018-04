Eduardo Campos é reeleito presidente nacional do PSB O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, foi reeleito neste sábado, em Brasília, presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), durante o 12º congresso da sigla. O partido elegeu por unanimidade o novo diretório nacional e os membros dos conselhos de ética e fiscal, segundo informações publicadas pela assessoria de comunicação do partido. O PSB manteve nos postos da executiva o primeiro vice-presidente, Roberto Amaral (RJ), o segundo vice, Beto Albuquerque (RS), e o terceiro vice, João Capiberibe (AP).