Eduardo Campos é recebido por empresários em SP

O primeiro compromisso de Campos será um jantar oferecido a ele pelo empresário Flávio Rocha, que é dono da rede de lojas Riachuelo e presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). O evento será fechado e deve reunir alguns empresários. Rocha, que é do Rio Grande do Norte, tem o costume de abrir sua casa para receber políticos e gosta de fazer as honras para presidenciáveis. No passado já recebeu Fernando Collor de Mello, hoje senador pelo PTB, e o ex-deputado federal Ciro Gomes (PSB).

No dia seguinte, Rocha promoverá um almoço para Campos e associados do IDV. Segundo a assessoria da entidade, o objetivo do encontro é discutir os interesses do grupo em Pernambuco. O evento deve ser realizado em um hotel na capital paulista.

Como o governador voltará à capital pernambucana só no final da sexta-feira (15), a agenda de compromissos de Campos em São Paulo será recheada de encontros políticos. Segundo sua assessoria, a agenda política do pessebista ainda não foi fechada.