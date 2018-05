Eduardo Campos diz que não fugirá de temas espinhosos O pré-candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, afirmou neste domingo, 20, por meio do Twitter, que não fugirá de temas espinhosos, citando seus comentários a respeito da legalização do aborto. Na manhã deste domingo, Campos foi questionado sobre seu posicionamento com relação ao aborto e afirmou que a legislação brasileira que trata do assunto "já é adequada". Ele fez a declaração ao ser questionado por jornalistas sobre o tema durante visita ao Santuário de Aparecida, onde assistiu a missa de Páscoa.