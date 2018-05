Eduardo Campos começa por Campinas périplo para se 'apresentar' a eleitores

Numa corrida contra o tempo para tentar se tornar mais conhecido entre os eleitores, o pré-candidato a presidente Eduardo Campos (PSB) começará nesta quarta-feira, 16, em Campinas (SP), um périplo por cidades-polo com mais de 200 mil eleitores até o início da campanha oficial, em julho. A estratégia do partido é levar o discurso de "mudança na política" apresentado nesta segunda-feira, 14, com a confirmação da ex-ministra Marina Silva como vice da chapa da sigla, através de entrevistas nos veículos de comunicação locais, como jornais e rádios, além de debates sobre temas regionais e nacionais.

Em Campinas, Campos vai participar de um encontro com dirigentes do PSB da região. No dia 22, a previsão é que ele percorra algumas localidades da Região Sul, com uma primeira parada em Florianópolis e Chapecó (SC). Também é pré-agendado um giro por algumas cidades do Paraná.

Depois de quatro dias, Campos deverá cruzar o Brasil para ir a Manaus, onde realiza o "encontro de táticas" com integrantes da Rede. Um último encontro está previsto para ocorrer em Brasília, possivelmente em 17 de maio. "Nossa meta é tentar até junho percorrer as 150 maiores cidades em todos os Estados, ora só com Eduardo, ora só com Marina, ou com os dois. O objetivo é ter uma abordagem com a comunidade regional porque uma agenda só de capital não leva a mensagem para o interior, para as cidades-polo", afirmou o líder do partido na Câmara, Beto Albuquerque (RS), um dos coordenadores de campanha do partido.

Segundo maior colégio eleitoral brasileiro, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais também deve ser visitado pelo pré-candidato do PSB no início de maio. A previsão é que Campos compareça no dia 3 na Expozebu, uma das maiores feiras da região e parada obrigatória de concorrentes ao Planalto, que será realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. No mesmo dia, o pré-candidato do PSB deve participar de uma reunião com integrantes da legenda em Uberlândia, na mesma região, e no dia 5 em Belo Horizonte.

"Agora, é concluir os dois encontros regionais que estão faltando na Região Norte e no Centro-Oeste. Depois disso, a gente vai colocar o Eduardo na estrada. Já estamos trabalhando algumas agendas em Minas, principalmente no interior do Estado", afirmou o deputado Júlio Delgado (MG), presidente estadual da sigla em Minas.