Eduardo Campos abre as portas do PSB para Beltrame O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, disse hoje não ter havido contradição no fato de ele ter afirmado nesta terça-feira que não convidou o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, para se candidatar ao governo do Rio pelo seu partido, quando o próprio Beltrame admitiu o convite.